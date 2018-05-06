Игорь Шестеркин: Рад, что вышел, но нужно сыграть полноценный матч

— Мне говорили, что есть возможность выйти сегодня, если будет крупный результат, так что готовился. Заждался, конечно, дебюта. Но я просто работал… не знаю, короче, как сказать.

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РИА «Новости». Просто рад, что вышел, но нужно сыграть полноценный матч, конечно, — приводит слова Шестеркина

Напомним, в своем первом матче сборная России с таким же счетом победила Францию. Сборная России, продолжающая лидировать в группе A, в понедельник проведет свой третий матч с Белоруссией.