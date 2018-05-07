Виталий Трус: «Если потеряем место в элите, в Белоруссию нас не пустят»

Вратарь сборной Белоруссии Виталий Трус после поражения от сборной России (0:6) в матче чемпионата мира поделился впечатлениями от игры и рассказал о задаче своей команды на этом турнире.

— Честно говоря, я не видел. Но, видимо, российский форвард чем-то Павла ударил, у него даже кровь пошла. Может, просто плечом неудачно атаковал. Если бы удалили, поиграли бы 5 на 3. Просто интересно было бы посмотреть, выстояли бы россияне или нет. На исход матча это удаление никак повлиять не могло.

— Насколько вас «задолбали» заголовками типа «Трус не играет в хоккей»?

— Да я привык уже. В Белоруссии все знают вратаря Труса, в России, наверное, не особо. Фамилию точно менять не собирался.

— Главный матч для вашей команды на турнире — с Австрией?

— Да, вы правы. Посмотрим, как Австрия с Францией еще сыграет. Нам нужна только победа, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите.

— Ваше мнение — сборная России может стать чемпионом мира?

— Мне российская команда очень понравилась. Отличное командное взаимодействие, броски защитников, игра до конца, несмотря на крупный счет. Мы играли со шведами — те действовали как-то академично. Если так и дальше сборная России будет играть, то вполне в финал может попасть. Тем более, в составе достаточно олимпийских чемпионов.

— Это был ваш дебютный матч на чемпионатах мира. Не удивились, что сразу против России?

— Удивился, конечно. Поначалу было небольшое волнение, но потом вошел в игру. Чуть-чуть физически не хватило меня в конце — слишком много времени россияне в нашей зоне провели. (Игорь ЕРОНКО)

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