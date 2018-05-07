«Чеховские медведи» вышли в финал чемпионата России по гандболу

Во втором матче финальной серии до двух побед подмосковная команда одолела «Динамо-Виктор» из Ставрополя со счетом 32:29. Встреча состоялась в Чехове.

Первая встреча соперников, которая состоялась 3 мая, завершилась победой «Медведей» со счетом 33:24. После очередной виктории «Чеховских медведей» счет в серии стал 2-0 в их пользу.

Дмитрий Санталов стал самым результативным в составе хозяев, сумев забить семь мячей.

Ранее сообщалось, что женский Финал четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону.