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«Чеховские медведи» вышли в финал чемпионата России по гандболу
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«Чеховские медведи» вышли в финал чемпионата России по гандболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во втором матче финальной серии до двух побед подмосковная команда одолела «Динамо-Виктор» из Ставрополя со счетом 32:29. Встреча состоялась в Чехове.
Первая встреча соперников, которая состоялась 3 мая, завершилась победой «Медведей» со счетом 33:24. После очередной виктории «Чеховских медведей» счет в серии стал 2-0 в их пользу.
Дмитрий Санталов стал самым результативным в составе хозяев, сумев забить семь мячей.
Ранее сообщалось, что женский Финал четырех Кубка России по гандболу пройдет в Ростове-на-Дону.
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