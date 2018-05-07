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Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал чемпионата России
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Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал чемпионата России 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 мая. Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» со счетом 32:29 одержал победу над командой «Динамо-Виктор» из Ставрополя во втором полуфинальном матче чемпионата России. Встреча прошла в Чехове.
Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу «Чеховских медведей».
В другом полуфинале встречаются петербургский «Университет Лесгафта-Нева» и московский "Спартак", матч завершится позднее в четверг.
"Чеховские медведи" 18 раз подряд побеждали в чемпионате России, никому не отдавая титул с 2000 года. В сезоне-2016/17 чеховская команда в решающей серии со счетом 3-0 обыграла клуб «Университет Лесгафта-Нева».
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