Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал чемпионата России

ТАСС , 7 мая. Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» со счетом 32:29 одержал победу над командой «Динамо-Виктор» из Ставрополя во втором полуфинальном матче чемпионата России. Встреча прошла в Чехове.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу «Чеховских медведей».

В другом полуфинале встречаются петербургский «Университет Лесгафта-Нева» и московский "Спартак" , матч завершится позднее в четверг.

"Чеховские медведи" 18 раз подряд побеждали в чемпионате России, никому не отдавая титул с 2000 года. В сезоне-2016/17 чеховская команда в решающей серии со счетом 3-0 обыграла клуб «Университет Лесгафта-Нева».