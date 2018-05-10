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Директор клуба: гандболисты «Спартака» настроены на борьбу в финале чемпионата России
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Директор клуба: гандболисты «Спартака» настроены на борьбу в финале чемпионата России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Гандболисты московского "Спартака" настроены на борьбу за чемпионство в финале чемпионата России против «Чеховских медведей». Об этом ТАСС заявил исполнительный директор клуба Василий Славин.
Ранее гандболисты «Спартака» переиграли «Университет-Неву» в полуфинальной серии и вышли в финал национального чемпионата.
"Играть будем 15 мая на малой арене комплекса «ВТБ Ледовый Дворец», — сказал Славин. — Он в обычном режиме вмещает порядка 2300 человек, но мы сможем увеличить еще на полторы тысячи в случае необходимости. Ожидаем ажиотаж, особенно после полуфинальной серии, где обе команды показали интересную для зрителей игру и бились до последнего. Настрой на чемпионство у нас боевой, травмированных нет".
Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В нынешнем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».
В регулярном чемпионате первое место заняли «Чеховские медведи», которые выиграли предыдущие 16 розыгрышей первенства страны. «Спартак» в регулярном чемпионате финишировал вторым. Обе встречи команд на первом этапе турнира завершились вничью.
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