«Спартак» победил во втором матче полуфинала чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Мужской гандбольный клуб «Спартак» победил клуб «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт— Петербурга со счетом 25:24 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча прошла в Москве.

Счет в серии до двух побед стал 1-1. Первым финалистом чемпионата России стали «Чеховские медведи», победившие в двух матчах «Динамо-Виктор».

Третий матч серии пройдет 8 мая в Москве.

Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».

Действующими чемпионами России являются гандболисты «Чеховских медведей».