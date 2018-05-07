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«Спартак» победил во втором матче полуфинала чемпионата России по гандболу
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«Спартак» победил во втором матче полуфинала чемпионата России по гандболу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мужской гандбольный клуб «Спартак» победил клуб «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт— Петербурга со счетом 25:24 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча прошла в Москве.
Счет в серии до двух побед стал 1-1. Первым финалистом чемпионата России стали «Чеховские медведи», победившие в двух матчах «Динамо-Виктор».
Третий матч серии пройдет 8 мая в Москве.
Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».
Действующими чемпионами России являются гандболисты «Чеховских медведей».
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