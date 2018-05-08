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«Спартак» стал вторым финалистом чемпионата России по гандболу
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«Спартак» стал вторым финалистом чемпионата России по гандболу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в дополнительное время одержал победу над санкт-петербургским клубом «Университет Лесгафта-Нева» со счетом 32:30 в третьем матче серии полуфинала чемпионата России по гандболу.
Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу столичного клуба, который в финале встретится с подмосковной командой «Чеховские медведи». Первый матч финального противостояния до двух побед пройдет 14 мая в Москве, второй — 19 мая в Чехове. Если по итогам двух игр чемпион не определится, то третья встреча состоится на площадке «Чеховских медведей».
Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».
В регулярном чемпионате первое место заняли «Чеховские медведи», которые выиграли предыдущие 16 розыгрышей первенства страны. «Спартак» в регулярном чемпионате финишировал вторым. Обе встречи команд на первом этапе турнира завершились вничью.
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