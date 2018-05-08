«Спартак» стал вторым финалистом чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Московский "Спартак" в дополнительное время одержал победу над санкт-петербургским клубом «Университет Лесгафта-Нева» со счетом 32:30 в третьем матче серии полуфинала чемпионата России по гандболу.

Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу столичного клуба, который в финале встретится с подмосковной командой «Чеховские медведи». Первый матч финального противостояния до двух побед пройдет 14 мая в Москве, второй — 19 мая в Чехове. Если по итогам двух игр чемпион не определится, то третья встреча состоится на площадке «Чеховских медведей».

Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».

В регулярном чемпионате первое место заняли «Чеховские медведи», которые выиграли предыдущие 16 розыгрышей первенства страны. «Спартак» в регулярном чемпионате финишировал вторым. Обе встречи команд на первом этапе турнира завершились вничью.