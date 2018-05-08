Тренер: «Спартак» провел валидольную концовку в полуфинале чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Гандболисты "Спартака" заставили нервничать главного тренера Василия Филиппова , едва не упустив победу во втором матче полуфинала чемпионата России против клуба «Университет Лесгафта-Нева». Об этом журналистам сообщил наставник московской команды.

В понедельник «Спартак» победил клуб «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счетом 25:24 во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Счет в серии до двух побед стал 1-1. Первым финалистом чемпионата России стали «Чеховские медведи», победившие в двух матчах «Динамо-Виктор».

"Игра была интересной для зрителей, но не совсем для тренеров. Когда приходится нервничать, быть эмоциональным, — сказал Филиппов. — Мы вели игру с комфортной разницей, но в концовке получилась валидольная минута".

"Уверен, болельщикам такая игра нравится, когда до последнего не знаешь, кто окажется победителем", — добавил тренер «Спартака».

По мнению главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Константина Андреенко, гандболисты «Спартака» и «Университета Лесгафта-Нева» показали запредельный уровень мотивации.

"Игра была очень интересной. Накал встречи был запредельный, мотивация команд — тоже. Что ж, мы будем готовиться к решающей игре серии", — сказал тренер. Третий матч серии пройдет 8 мая в Москве.