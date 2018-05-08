«Пермские медведи» поборются за пятое место в Суперлиге с клубом «Сунгуль»

«Пермские медведи», которые сейчас ведут борьбу за 5-8-е места в Суперлиге, выиграли полуфинал у клуба «СГАУ-Саратов». Для этого им хватило двух матчей. После виктории в гостях (3 мая, 31:25) пермские гандболисты были сильнее саратовцев и на своей площадке: 7 мая «медведи» одолели их со счётом 23:22.

Теперь их ждёт финал за пятое место, в котором прикамцы сыграют с клубом «Сунгуль» из Снежинска. Как и до этого, серия будет идти до двух побед. Первый поединок между этими соперниками пройдёт в Снежинске 14 мая, второй и третий (если понадобится) — 19 и 20 мая.