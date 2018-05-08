Главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Мы нацелены на первую игру с Россией»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци отметил, что команда серьезно готовится к первой игре на чемпионате мира против команды России. По его словам, еще есть время до начала турнира.