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Гандбольная команда из Чехова вышла в финал чемпионата России
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Гандбольная команда из Чехова вышла в финал чемпионата России 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Гандболисты из команды «Чеховские медведи» подмосковного Чехова обыграли соперников в полуфинале и вышли в финал чемпионата России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Чеховские медведи» обыграли ставропольское «Динамо-Виктор» во втором матче полуфинала чемпионата России и вышли в финал турнира. В домашней встрече подмосковные гандболисты победили соперников со счетом 32:29. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Санталов, забивший семь мячей», — говорится в сообщении.
В финале «Чеховские медведи» сыграют с победителем пары «Университет-Нева» — «Спартак».
«Чеховские медведи» являются 16-кратными чемпионами России и шестикратными обладателями Кубка России.
«Чеховские медведи» в шаге от очередного чемпионства. Традиции подмосковного гандбола неразрывно связаны с командой из Чехова. Теперь впереди у ребят финал. Уверен, что противникам команды Владимира Максимова будет очень сложно», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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