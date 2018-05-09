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Чешский хоккеист Яшкин назвал предстоящий матч ЧМ с Россией особенным
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Чешский хоккеист Яшкин назвал предстоящий матч ЧМ с Россией особенным 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин рассказал о том, почему предстоящая встреча со сборной России на чемпионате мира 2018 года станет для него особенной. Слова хоккеиста передает ТАСС.
"Для меня всегда матч с Россией — это что-то особенное. Надеюсь, что все хорошо получится для нас.
Я говорил, что всегда буду русским, потому что у меня родители, бабушки, дедушки — русские. А я играю за Чехию, это сложно объяснять", — сказал спортсмен.
Яшкин отметил, что на чемпионате мира в Дании Россия еще не встречалась с сильным соперником.
"Думаю, в сборной России ничего нового нет, поэтому надо стараться, бороться, драться.
Пока хорошая команда их не встретила, поэтому, надеюсь, что следующий матч будет показателем для нас и для них", — добавил он.
Ранее сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в групповом матче чемпионата мира.
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