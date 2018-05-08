Икер Касильяс: «Мечтаю вернуться в сборную Испании»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, что не теряет надежды вернуться в сборную Испании и сыграть на чемпионате мира.

— Чемпионат мира? Я подойду к нему по-другому, поскольку я еще не убедил Лопетеги (главного тренера сборной Испании. — Прим. «СЭ») вызвать меня, — приводит Marca слова Касильяса. — Пока я не закончил выступления за сборную. Понимаю, что Лопетеги выбрал других игроков, но я мечтаю вернуться обратно.

В составе национальной команды голкипер дважды становился чемпионом Европы и один раз победителем мирового первенства.

Все о чемпионате России-2018 по футболу в России — здесь.