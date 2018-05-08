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Футболисты из поселения Кокошкино выступили на выездном турнире
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Футболисты из поселения Кокошкино выступили на выездном турнире 

Префектура ТиНАО города Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортивная команда «НовоМосква» поселения Кокошкино 5 мая приняла участие в очередном туре соревнований по мини-футболу. Состязания были посвящены советскому нападающему Эдуарду Стрельцову.
— В этот раз в состав сборной вошли ребята 2009-2010 годов рождения. Футболисты провели всего три игры. В первом матче они встретились с одной из сильнейших команд — «Торпедо». К сожалению, выиграть им не удалось. Второй матч завершился ничьей. И финальная игра оказалась не менее сложной. Нашим соперником была команда «Чехов спорт». Матч закончился со счетом 2:1, в пользу соперника, — прокомментировал тренер команды «НовоМосква» Василий Хрипливый.
Он добавил, что в турнире такого уровня ребята участвовали впервые.
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