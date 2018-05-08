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«Спартак» в своём первом сезоне вышел в финал плей-офф Суперлиги по гандболу
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«Спартак» в своём первом сезоне вышел в финал плей-офф Суперлиги по гандболу 

Чемпионат.com 28 минут назад
Московский «Спартак» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке одолел «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счётом 32:30 и одержал победу в серии до двух побед — 2-1. Таким образом, красно-белые в своём дебютном сезоне пробились в финал Суперлиги, где поспорят за титул с «Чеховскими медведями».
Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Полуфинал. Третий матч «Спартак» (Москва) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 32:30 (12:14) счёт в серии: 2-1.
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