Плющев: для сборной России всё начнётся во вторую неделю чемпионата мира по хоккею

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о выступлении сборной России на старте чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Радует тот факт, что игроки смогли мобилизоваться после неудач в Еврохоккейтуре и продемонстрировать выступление хорошего качества в первых трёх встречах турнира», — рассказал Плющев RT.

Он отметил, что сборной России только предстоит сыграть свои самые важные матчи на чемпионате мира.

«Франция, Австрия и Белоруссия не те соперники, на фоне которых можно делать какие-либо выводы, поэтому для нашей национальной команды всё начнётся во вторую неделю первенства», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете чемпионата мира по хоккею ожидают аншлаг на матче Россия — Чехия.