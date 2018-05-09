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Яшкин: всегда буду русским, хоть и играю за чехов — вот такое сложное дело
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Яшкин: всегда буду русским, хоть и играю за чехов — вот такое сложное дело 

Р-Спорт 32 минуты назад
Форвард сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин заявил, что всегда будем русским в душе.
Яшкин переехал в Чехию с родителями в возрасте восьми месяцев. Сборная Чехии, за которую вступает форвард, 10 мая в рамках группового этапа чемпионата мира сыграет с командой России.
"В четверг, получается, впервые в жизни буду играть против взрослой сборной России. Не считать Евротур если последний, где у нас был состав, из которого единицы приехали на чемпионат мира. Конечно, особый матч будет для меня, надеюсь, все хорошо кончится. Я всегда буду русским, у меня родители русские и все бабушки-дедушки, но играю я за сборную Чехии. Вот такое дело сложное, думаю, всем все понятно", — сказал Яшкин журналистам.
Сборная России одержала на турнире три победы в трех матчах, не пропустив ни одной шайбы и поразив ворота соперников в общей сложности 20 раз.
"Вчера видел матч россиян с белорусами, хорошо двигается команда, нападающие отличные. В целом, ничего нового нет в игре сборной России, мы будем стараться победить. Да, 20:0 в первых трех матчах турнира — хороший показатель для россиян, но просто они еще не встретили хорошую команду здесь", — отметил Яшкин.
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