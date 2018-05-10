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Пастрняк и Крейчи вошли в состав сборной Чехии на матч с Россией
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Пастрняк и Крейчи вошли в состав сборной Чехии на матч с Россией
Чемпионат.com
4 часа назад
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Фото:
SovSport.Ru
Стали известны некоторые подробности состава сборной Чехии на матч группового этапа чемпионата мира-2018 с командой России. В матче сыграют недавно приехавшие в сборную
Давид Крейчи
и
Давид Пастрняк
.
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