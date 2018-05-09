Бродо: Россия — один из фаворитов ЧМ, им ещё никто не смог забить

Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродо прокомментировал выступление команды России на чемпионате мира — 2018 по хоккею.

«Матчей сборной России не видел. Я два дня в Копенгагене, а у них выходные. Но, кажется, они хорошо играют. Много ребят из КХЛ, пока команда играет здорово. Дацюк — человек, о котором всегда говорят. Хороший турнир, пока никто россиянам не смог забить. Эта команда выиграла олимпийское золото, уверен, это один из фаворитов.