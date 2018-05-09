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Бродо: Россия — один из фаворитов ЧМ, им ещё никто не смог забить
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Бродо: Россия — один из фаворитов ЧМ, им ещё никто не смог забить 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродо прокомментировал выступление команды России на чемпионате мира — 2018 по хоккею.
«Матчей сборной России не видел. Я два дня в Копенгагене, а у них выходные. Но, кажется, они хорошо играют. Много ребят из КХЛ, пока команда играет здорово. Дацюк — человек, о котором всегда говорят. Хороший турнир, пока никто россиянам не смог забить. Эта команда выиграла олимпийское золото, уверен, это один из фаворитов.
У россиян молодая команда? Знаю-знаю, Ковальчук не приехал и всё такое. Я с ним разговаривал. Такое часто бывает, даже в сборной Канады. Мы привезли много молодых ребят, которые никогда не играли на чемпионатах мира. Это хороший опыт для всех, ждём продолжения турнира и начала по-настоящему важных игр», — передаёт слова Бродо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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