Слуцкий: Марио Фернандес заслужил место в стартовом составе сборной России на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий оценил шансы российской национальной команды на предстоящем чемпионате мира — 2018.

«Шансы сборной России на чемпионате мира? Хозяева всегда играют с удвоенным желанием. Надеюсь, наша сборная покажет качественный футбол. Энергетика болельщиков должна помогать игрокам нашей сборной.