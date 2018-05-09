Слуцкий: Марио Фернандес заслужил место в стартовом составе сборной России на ЧМ 

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий оценил шансы российской национальной команды на предстоящем чемпионате мира — 2018.
«Шансы сборной России на чемпионате мира? Хозяева всегда играют с удвоенным желанием. Надеюсь, наша сборная покажет качественный футбол. Энергетика болельщиков должна помогать игрокам нашей сборной.
Что касается российских бразильцев, то я тренировал Марио Фернандеса, он топовый игрок. Думаю, он заслужил попадание в стартовый состав сборной России. Для меня это нормальная практика, межкультурные процессы идут полным ходом. Мы имеем качественных игроков иностранцев, но с российским паспортом. Это нормально», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.