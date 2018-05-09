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Кубок России. Курский «Авангард» после первого тайма играет в ничью 1:1
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Кубок России. Курский «Авангард» после первого тайма играет в ничью 1:1 

Курские известия 39 минут назад
Фото: Курские известия
9 мая Курский «Авангард» играет в финале Кубка России с командой «Тосно» из Ленинградской области. После первого тайма счет 1:1  «Тосно» забила первой, но куряне быстро отыгрались, благодаря красивому голу Киреева. После обмена голами у обоих команд были еще опасные моменты, и счет мог быть крупнее. В общем и целом, матч получается динамичным. Особенно ярко команды проявили себя на старте игры. Ближе к перерыву игра остепенилась, и мяч редко покидал середину поля.
Впереди второй тайм, где и должна решиться судьба Кубка России. В случае ничейного результаты, команды ждет дополнительное время и серия пенальти.
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