Кубок России. Курский «Авангард» после первого тайма играет в ничью 1:1

9 мая Курский «Авангард» играет в финале Кубка России с командой «Тосно» из Ленинградской области. После первого тайма счет 1:1 «Тосно» забила первой, но куряне быстро отыгрались, благодаря красивому голу Киреева. После обмена голами у обоих команд были еще опасные моменты, и счет мог быть крупнее. В общем и целом, матч получается динамичным. Особенно ярко команды проявили себя на старте игры. Ближе к перерыву игра остепенилась, и мяч редко покидал середину поля.

Впереди второй тайм, где и должна решиться судьба Кубка России. В случае ничейного результаты, команды ждет дополнительное время и серия пенальти.