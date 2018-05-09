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«Тосно» выиграл Кубок. Каким будет представительство России в еврокубках?
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«Тосно» выиграл Кубок. Каким будет представительство России в еврокубках? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Клуб из Ленинградской области одержал победу над курским «Авангардом» в финале Кубка России в Волгограде (2:1). Вместе с тем, учитывая, что «Тосно» не имеет возможности получить лицензию УЕФА, состав российских клубов в еврокубках-2018/19 должен быть таким:
Кто сыграет в еврокубках вместо «Тосно»?
— чемпион страны-2017/18 ("Локомотив") и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;
— бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);
— команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;
— команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);
— команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)
Расклад перед финишем чемпионата России в первой пятерке — здесь // Расклад перед финишем в споре за шестое место — здесь
Тосно — Авангард К  Все о чемпионате России по футболу — здесь
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