Владимир Денисов: Не думаем о матче с Австрией как о ключевом

Защитник сборной Белоруссии Владимир Денисов после матча чемпионата мира со Швейцарией (2:5) рассказал о том, как поменялась игра команды с новым главным тренером.

Сборная Швейцарии победила Белоруссию на чемпионате мира

Напомним, после поражения от России (0:6) сборная Белоруссии отправила в отставку канадского специалиста Дэйва Льюиса.

«Сегодня начали лучше, забили быстрые голы, но нас подвела потеря концентрации, — приводит ТАСС слова Денисова. — В третьем периоде было много удалений, не смогли вернуться в игру. После смены тренера поменялась система игры в своей и в средней зонах. Коррективы вносятся, но времени мало, нужно выходить играть.

Мы не думаем о матче с командой Австрии, как о ключевой игре на чемпионате. Следующая встреча у нас с чехами, готовимся на каждую игру».

Сборная Белоруссии занимает последнее место в группе A и в следующем матче в пятницу сыграет с Чехией.