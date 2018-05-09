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Владимир Денисов: Не думаем о матче с Австрией как о ключевом
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Владимир Денисов: Не думаем о матче с Австрией как о ключевом 

Советский спорт 1 час назад
Защитник сборной Белоруссии Владимир Денисов после матча чемпионата мира со Швейцарией (2:5) рассказал о том, как поменялась игра команды с новым главным тренером.
Сборная Швейцарии победила Белоруссию на чемпионате мира
Напомним, после поражения от России (0:6) сборная Белоруссии отправила в отставку канадского специалиста Дэйва Льюиса.
«Сегодня начали лучше, забили быстрые голы, но нас подвела потеря концентрации, — приводит ТАСС слова Денисова. — В третьем периоде было много удалений, не смогли вернуться в игру. После смены тренера поменялась система игры в своей и в средней зонах. Коррективы вносятся, но времени мало, нужно выходить играть.
Мы не думаем о матче с командой Австрии, как о ключевой игре на чемпионате. Следующая встреча у нас с чехами, готовимся на каждую игру».
Сборная Белоруссии занимает последнее место в группе A и в следующем матче в пятницу сыграет с Чехией.
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