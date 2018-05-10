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Пеле: я бы попросил у бога, чтобы в финале ЧМ-2018 оказались Россия и Бразилия
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Пеле: я бы попросил у бога, чтобы в финале ЧМ-2018 оказались Россия и Бразилия 

Чемпионат.com 2 часа назад
Легендарный бразильский футболист Пеле поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018, который пройдёт летом в России.
«У Испании очень хорошая команда, но сейчас сложно давать прогнозы, поскольку разница между сборными не такая большая. Несомненно, мы должны с уважением отнестись к сборной России, которая всегда показывает добротный футбол и будет выступать на домашнем турнире. Италия преподнесла сюрприз, не сумев отобраться на чемпионат мира. Эта команда постоянно добиралась до финалов, и не быть соперником итальянцев по финалу или полуфиналу — это хорошая новость для любой команды. Что касается Бразилии, то думаю, что у нас будет команда, которой по силам дойти до решающего матча. Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и кто выиграет чемпионат мира, но я бы попросил у бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия и чтобы бразильцы стали чемпионами мира. Что касается лучшего игрока турнира, то, очевидно, я должен выбрать бразильца, раз наша команда победит. На сегодня наиболее очевидный претендент — это Неймар», — сказал Пеле в документальном фильме Mundial Rusia 2018.
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