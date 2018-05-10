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Нильсен: Андерсен ещё раз показал, кто лучший вратарь на чемпионате мира — 2018
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Нильсен: Андерсен ещё раз показал, кто лучший вратарь на чемпионате мира — 2018 

Чемпионат.com 6 минут назад
Нападающий сборной Дании Франс Нильсен прокомментировал сенсационную победу над командой Финляндии (3:2) на чемпионате мира 2018 года по хоккею.
«Мы говорили до матча, что готовы играть с финнами на равных, но конечно, три очка — это удивительный результат. Это был отличный матч с нашей стороны, а Фредерик Андерсен в очередной раз показал, кто является лучшим вратарём чемпионата мира с громадным отрывом.
Этот матч доказывает, что у нас подобралась классная команда. Мы можем играть с лучшими сборными мира. Да, возможно, мы не готовы играть с самыми лучшими сборными, но вот с теми, кто чуть послабее, вполне.
Первый матч Миккеля Бёдкера и Янника Хансена? Они сильно помогли. Мы получили от них ту игру, на которую рассчитывали», — цитирует Нильсена Extrabladet.
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