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Чалов войдёт в расширенный список сборной России
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Чалов войдёт в расширенный список сборной России 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов войдёт в расширенный список сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира — 2018. Форвард отсутствует в списке вызванных в молодёжную сборную.
Напомним, что полный список кандидатов на попадание в национальную команду будет оглашён главным тренером Станиславом Черчесовым завтра, 11 мая.
20-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 19 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил шесть мячей и сделал четыре передачи.
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