Чалов войдёт в расширенный список сборной России

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов войдёт в расширенный список сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира — 2018. Форвард отсутствует в списке вызванных в молодёжную сборную.

Напомним, что полный список кандидатов на попадание в национальную команду будет оглашён главным тренером Станиславом Черчесовым завтра, 11 мая.

20-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 19 матчей в Премьер-Лиге, в которых забил шесть мячей и сделал четыре передачи.