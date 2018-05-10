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Бушманов: Чалова нет в молодёжной сборной из-за договорённости с Черчесовым
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Бушманов: Чалова нет в молодёжной сборной из-за договорённости с Черчесовым 

Чемпионат.com 26 минут назад
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов рассказал о причине отсутствия нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в расширенном списке команды на ближайшие матчи «Гранадой» и Кипром.
«Фёдора Чалова нет в списке молодёжной сборной России на ближайшие матчи, потому что есть договорённость со Станиславом Саламовичем его не вызывать. Он рассматривается в состав основной сборной на домашний чемпионат мира», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Чалов не был вызван в молодёжную сборной России в связи с попаданием в расширенный список основной национальной команды в преддверии чемпионата мира–2018.
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