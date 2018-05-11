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РФС объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
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РФС объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
Москва24
1 час назад
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Москва24
Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает телеканал Москва 24. По регламенту FIFA, туда входят 35 игроков.
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