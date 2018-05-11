РФС объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает телеканал Москва 24. По регламенту FIFA, туда входят 35 игроков.