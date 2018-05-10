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РФС огласит и расширенную заявку России, и участников сбора перед ЧМ
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РФС огласит и расширенную заявку России, и участников сбора перед ЧМ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Как стало известно «СЭ», завтра тренерский штаб сборной России назовет как расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира-2018, в который войдут 35 футболистов (его нужно представить в ФИФА до 14 мая), так и состав нашей национальной команды на сбор — 27 или 28 игроков. Напомним, что 18 — 20 мая сборная будет работать в Новогорске, а затем до 31 мая — в Австрии.
Ожидается, что свой выбор Станислав Черчесов обнародует в 13.00 по Москве пятницы, 11 мая. Все об интригах состава сборной России — здесь. (Вячеслав КОРОТКИН)
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