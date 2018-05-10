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Габулов не попал в состав «Брюгге» на матч с «Шарлеруа»
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Габулов не попал в состав «Брюгге» на матч с «Шарлеруа»
Спорт-Экспресс
4 часа назад
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Голкипер «Брюгге»
Владимир Габулов
остался в запасе на матч чемпионата Бельгии против «Шарлеруа». Место в воротах занял Этан Хорват.
Габулов провел за «Брюгге» 9 матчей в чемпионате и 1 — в Кубке. Он пропустил 18 мячей.
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