Габулов не попал в состав «Брюгге» на матч с «Шарлеруа»

Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе на матч чемпионата Бельгии против «Шарлеруа». Место в воротах занял Этан Хорват. Габулов провел за «Брюгге» 9 матчей в чемпионате и 1 — в Кубке. Он пропустил 18 мячей.