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Тренер сборной России назвал ключевой момент матча со шведами
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Тренер сборной России назвал ключевой момент матча со шведами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги заключительного матча группового этапа чемпионата мира против команды Швеции.
"Моменты у нашей команды были, шведы были немножко посвежее, особенно в завершении атак, мы будем работать над этим. Ключевой момент матча: если бы мы вторую шайбу в начале второго периода забили, то по-другому бы игра сложилась", — цитирует Воробьева ТАСС.
Также специалист поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова.
"У многих наших ребят это первый чемпионат мира. Капризову лет не так много, чтобы такую ношу на себе нести. Я ему об этом говорю, он понимает, но пытается каждую ситуацию доиграть до конца, это не совсем оправданный риск, а я ему говорю, что риск должен быть оправданным", — сказал Воробьев.
"Не хватает немного движения и бросков. Я говорил об этом ребятам, но шведы неплохо оборонялись и все закрывали", — отметил тренер.
Сборная России проиграла команде Швеции в 7-м туре чемпионата мира со счетом 2:1 и заняла второе место в группе A. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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