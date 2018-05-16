Шведский хоккеист рассказал о желании сыграть жестко против сборной России

Форвард сборной Швеции по хоккею Рикард Ракелль подвел итоги заключительной встречи группового этап чемпионата мира против команды России.

"Мы провели хорошую игру. У России были шансы в большинстве, но в равных составах мы доминировали весь матч. Кто-то называл нас мягкими. Мы должны быть осторожнее со штрафами, но мы хотели сыграть жёстко и, думаю, нам удалось", — цитирует Ракелля Sport24.