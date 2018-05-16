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Шведский хоккеист рассказал о желании сыграть жестко против сборной России
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Шведский хоккеист рассказал о желании сыграть жестко против сборной России 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Форвард сборной Швеции по хоккею Рикард Ракелль подвел итоги заключительной встречи группового этап чемпионата мира против команды России.
"Мы провели хорошую игру. У России были шансы в большинстве, но в равных составах мы доминировали весь матч. Кто-то называл нас мягкими. Мы должны быть осторожнее со штрафами, но мы хотели сыграть жёстко и, думаю, нам удалось", — цитирует Ракелля Sport24.
Сборная России проиграла команде Швеции в 7-м туре чемпионата мира со счетом 2:1 и заняла второе место в группе A. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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