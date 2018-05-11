Третьяк: в матче со сборной России больше повезло чехам

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира российской сборной повезло меньше, чем команде Чехии.

"Сейчас ребята переживают, лед здесь очень тяжелый, но все в равных условиях. Ничего не потеряно, нужно выигрывать следующие игры, чтобы занять первое место, это наша задача, чтобы выйти на слабую команду.

Солидная игра с обеих сторон, но сегодня больше повезло чехам, конечно, последний гол у них получился невероятным. У нашей команды хороший потенциал, есть ошибки, но нам нужно играть как во втором и третьем периодах", — цитирует Третьяка ТАСС

Функционер отметил игру форвардов сборной Чехии Давида Крейчи и Давида Пастрняка, которые прибыли в расположение команды из Национальной хоккейной лиги.

"Наверное, не было специального задания играть против них, мы играли против команды. Действительно, они внесли вклад в победу, нам же надо играть более корректно в обороне и не допускать ошибок", — отметил глава ФХР.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча против команды Чехии.