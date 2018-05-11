Ещё
Йозеф Яндач: В таких матчах важна удача, а она была на нашей стороне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Йозеф Яндач: В таких матчах важна удача, а она была на нашей стороне 

Советский спорт 55 минут назад
«Честно говоря, есть большая разница: сборная Чехии с Крейчи и Пастрняком и без них. Это лучшие хоккеисты в стране, поэтому я не удивлен их результативностью. Они отлично играют в НХЛ, поэтому и здесь мы ожидали от них высокого уровня игры. Вопрос был только в том, кто будет играть с ними. Решили, что будет Дима Яшкин, и не прогадали.
Мы понимали, что сборная России не пропустила ни одного гола в трех играх. У сборной России хорошие вратари, хорошее большинство. Наша команда сыграла отличный матч. В таких матчах важна удача, а она была на нашей стороне», — приводит слова Яндача «Р-Спорт».
Советский спорт: последние новости
Владимир Денисов: Не думаем о матче с Австрией как о ключевом Евгений Дадонов: Мне показалось, что с французами было сложнее Артем Анисимов: Проще на чемпионате мира точно не будет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потерпела первое поражение на ЧМ46
Российским хоккеистам забил россиянин20
Болид гонщика из РФ сделал сальто на скорости 300 км/ч6
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко579
Орсер будет брать с Медведевой почасовую оплату77
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение