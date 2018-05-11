Йозеф Яндач: В таких матчах важна удача, а она была на нашей стороне

«Честно говоря, есть большая разница: сборная Чехии с Крейчи и Пастрняком и без них. Это лучшие хоккеисты в стране, поэтому я не удивлен их результативностью. Они отлично играют в НХЛ, поэтому и здесь мы ожидали от них высокого уровня игры. Вопрос был только в том, кто будет играть с ними. Решили, что будет Дима Яшкин, и не прогадали.