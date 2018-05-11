Черчесов прибыл на футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на открытие XIV всероссийских футбольных соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

«У вас сейчас чемпионат, у нас через месяц. Надеюсь, вам понравится, и увидите, что Россия может всё показать. Может после этого чемпионата, вы попадёте на взрослый», — обратился он к детям.

«Надеюсь, что этот чемпионат вам даст дорогу в ваши национальные сборные. Как сказал главный тренер сборной России, через месяц у нас, в России, стартует чемпионат, и я уверен, что он пройдёт на высшем уровне», — подчеркнул Симонян.

Впервые чемпионат мира среди детдомов проходит в России. Всего в турнире принимают участие 24 команды из 21 страны.

Церемония открытия проходит на Сапсан-Арене в Москве.