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Валерий Каменский: Игроки сборной России выпали из тонуса после двух дней отдыха
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Валерий Каменский: Игроки сборной России выпали из тонуса после двух дней отдыха 

Советский спорт 48 минут назад
Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Чехии (3:4 OT) в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.
«Матч с чехами был равным, в третьем периоде мы доминировали, у нас было больше моментов, — приводит «Р-Спорт» слова Каменского. — В овертайме немножко не повезло, но это специфическая игра «три на три». Сборная России отдыхала два дня. Возможно, ребята немного выпали из тонуса, но я считаю, что играли очень неплохо».
Напомним, в первых трех матчах на турнире сборная России одержала три победы со счетом 20:0.
После четырех туров Россия занимает второе место, отставая на три очка от Чехии.
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