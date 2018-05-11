Валерий Каменский: Игроки сборной России выпали из тонуса после двух дней отдыха

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Чехии (3:4 OT) в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

«Матч с чехами был равным, в третьем периоде мы доминировали, у нас было больше моментов, — приводит «Р-Спорт» слова Каменского. — В овертайме немножко не повезло, но это специфическая игра «три на три». Сборная России отдыхала два дня. Возможно, ребята немного выпали из тонуса, но я считаю, что играли очень неплохо».

Напомним, в первых трех матчах на турнире сборная России одержала три победы со счетом 20:0.

После четырех туров Россия занимает второе место, отставая на три очка от Чехии.