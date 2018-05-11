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Валерий Каменский: «Российский игроки выпали из тонуса перед игрой с Чехией»
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Валерий Каменский: «Российский игроки выпали из тонуса перед игрой с Чехией» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Вице-президент по развитию КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета Валерий Каменский выразил мнение, что игроки сборной России могли выпасть из игрового тонуса из-за двухдневного перерыва перед матчем чемпионата мира с командой Чехии (3:4 ОТ).
— Матч с чехами был равным, в третьем периоде мы доминировали, у нас было больше моментов, — цитирует «Р-Спорт» Каменского. — В овертайме немножко не повезло, но это специфическая игра «три на три». Сборная России отдыхала два дня. Возможно, ребята немного выпали из тонуса, но я считаю, что играли очень неплохо.
У нас есть потенциал на будущие матчи, на плей-офф. Думаю, сборной есть чем добавить. В матче с чехами мы это показали. Осталось немного поработать и все будет хорошо.
​Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
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