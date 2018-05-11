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Карадениз: «На ЧМ-2018 буду переживать и болеть за сборную России»
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Карадениз: «На ЧМ-2018 буду переживать и болеть за сборную России» 

SPORT24.ru 23 минуты назад
Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, оценив шансы сборной России.
«Для начала я желаю успехов России на чемпионате мира. Я буду поддерживать и болеть за нее. Если сборная России будет выступать на поле как единая команда, то сможет добиться успеха. Конечно, я хотел бы посмотреть чемпионат вживую. Если будет такая возможность, я обязательно это сделаю.
На чемпионате мира нет главных соперников. Каждая команда очень сильная, и любая ошибка может иметь серьезные последствия. Нужно играть очень внимательно.
Может показаться, что группа, в которую попала Россия, слабая, но я так не считаю, в команде нельзя так думать. Но мне кажется, Россия должна выйти из группы», — рассказал Карадениз в интервью.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия попала в группу А вместе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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