Карадениз: «На ЧМ-2018 буду переживать и болеть за сборную России»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, оценив шансы сборной России.

«Для начала я желаю успехов России на чемпионате мира. Я буду поддерживать и болеть за нее. Если сборная России будет выступать на поле как единая команда, то сможет добиться успеха. Конечно, я хотел бы посмотреть чемпионат вживую. Если будет такая возможность, я обязательно это сделаю.

На чемпионате мира нет главных соперников. Каждая команда очень сильная, и любая ошибка может иметь серьезные последствия. Нужно играть очень внимательно.

Может показаться, что группа, в которую попала Россия, слабая, но я так не считаю, в команде нельзя так думать. Но мне кажется, Россия должна выйти из группы», — рассказал Карадениз в интервью.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия попала в группу А вместе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.