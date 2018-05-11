Илья Кутепов: «Я полностью здоров для сборной» 

Защитник "Спартака" Илья Кутепов, попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, отметил, что он здоров и готов работать в национальной команде.
— А когда объявили состав? — удивился Кутепов.
— Несколько минут назад на сайте РФС.
— А я вот и не знал, но спасибо, буду знать.
— С какими эмоциями воспринимаете попадание в состав на ЧМ?
— Все спокойно, все хорошо.
— В сборную приедете без травм?
— Конечно. Полностью здоров и готов ехать в национальную команду. (Андрей СИЗЯКИН)
Полный состав сборной России здесь