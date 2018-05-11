Илья Кутепов: «Я полностью здоров для сборной»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов , попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, отметил, что он здоров и готов работать в национальной команде.

— А когда объявили состав? — удивился Кутепов.

— Несколько минут назад на сайте РФС.

— А я вот и не знал, но спасибо, буду знать.

— С какими эмоциями воспринимаете попадание в состав на ЧМ?

— Все спокойно, все хорошо.

— В сборную приедете без травм?

— Конечно. Полностью здоров и готов ехать в национальную команду. ( Андрей СИЗЯКИН

Полный состав сборной России здесь