В основной заявке сборной России на чемпионат мира — только два игрока из «Локомотива»

Игроки новоявленного чемпиона России «Локомотива» Антон Алексей Миранчуки стали единственными представителями команды в основной заявке сборной России на чемпионат мира.

Наибольшее представительство в национальной команде получили ЦСКА и "Зенит" — по 5 игроков. Из «Рубина» вызвано четыре игрока, из "Спартака" трое, из «Краснодара» и «Динамо» по двое. Также по одному игроку в состав сборной делегировали «Ахмат», «Вильярреал», «Арсенал», «Брюгге» и «Фенербахче».

Отметим, что в расширенной заявке из семи человек присутствуют по два представителя из «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» и один — из «Ахмата».

Окончательная заявка из 23 игроков станет известна до 4 июня.

Расширенная заявка сборной России на чемпионат мира.

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