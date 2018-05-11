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В основной заявке сборной России на чемпионат мира — только два игрока из «Локомотива»
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В основной заявке сборной России на чемпионат мира — только два игрока из «Локомотива» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Игроки новоявленного чемпиона России «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки стали единственными представителями команды в основной заявке сборной России на чемпионат мира.
Наибольшее представительство в национальной команде получили ЦСКА и "Зенит" — по 5 игроков. Из «Рубина» вызвано четыре игрока, из "Спартака" трое, из «Краснодара» и «Динамо» по двое. Также по одному игроку в состав сборной делегировали «Ахмат», «Вильярреал», «Арсенал», «Брюгге» и «Фенербахче».
Отметим, что в расширенной заявке из семи человек присутствуют по два представителя из «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» и один — из «Ахмата».
Окончательная заявка из 23 игроков станет известна до 4 июня.
Расширенная заявка сборной России на чемпионат мира.
Все о мировом первенстве в России читайте здесь.
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