Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

ЦХИНВАЛ, 11 мая — Sputnik . Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав команды для подготовки к Чемпионату мира FIFA 2018, сообщается на официальном сайте сборной.

В список вошли 35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА. В число 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск и Австрию, вошли два осетинских футболиста — Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия) и Алан Дзагоев (ЦСКА Москва).

Национальная сборная России соберется в Новогорске 18 мая, после чего 20 мая вылетит на сборы в Австрию. Перед Чемпионатом мира запланированы два контрольных матча российской команды: 30 мая с Австрией и 5 июня с Турцией.