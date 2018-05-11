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Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
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Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 11 мая — Sputnik. Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав команды для подготовки к Чемпионату мира FIFA 2018, сообщается на официальном сайте сборной.
В список вошли 35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА. В число 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск и Австрию, вошли два осетинских футболиста — Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия) и Алан Дзагоев (ЦСКА Москва).
Национальная сборная России соберется в Новогорске 18 мая, после чего 20 мая вылетит на сборы в Австрию. Перед Чемпионатом мира запланированы два контрольных матча российской команды: 30 мая с Австрией и 5 июня с Турцией.
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