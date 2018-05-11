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Черчесов определил основную цель сборной России
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Черчесов определил основную цель сборной России 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что выход из группы на чемпионате мира — 2018 является основной целью национальной команды, передает ТАСС.
"Какой результат на турнире будет приемлемым? Есть барьерный бег: если барьерист думает о последнем барьере, то обязательно споткнется на первом. Первая наша цель — выйти из группы, хотя и на самом групповом этапе есть три барьера", — сказал главный тренер сборной.
Сборная России еще ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Последний раз сборная СССР выходила из группы в 1986 году в Мексике.
Ранее Черчесов рассказал, что повлияло на определение состава сборной России.
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