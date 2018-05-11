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Генменеджер сборной Швейцарии: Мы абсолютный аутсайдер в матче с Россией
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Генменеджер сборной Швейцарии: Мы абсолютный аутсайдер в матче с Россией 

Советский спорт 2 часа назад
Генеральный менеджер сборной Швейцарии Рэто Раффайнер высказался о сборной России.
«Россия — одна из главных хоккейных стран мира, — приводит «Р-Спорт» слова Раффайнера. — И все в нашей команде уважают российский хоккей, понимают уровень ваших игроков и тренерского штаба.
В матче со сборной России наша команда — абсолютный аутсайдер. Но прошедшие матчи показывают, что у нас собрался неплохой коллектив, способный на равных играть любыми соперниками. Нам предстоит тяжелейшая игра, но мы попробуем навязать борьбу одной из топ-команд этого чемпионата мира».
Напомним, матч Россия — Швейцария пройдет 12 мая. Начало — 21:15 (мск).
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