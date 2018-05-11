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Гандболистки «Ростов-Дона» Манагарова и Дембеле вошли в символическую сборную ЛЧ
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Гандболистки «Ростов-Дона» Манагарова и Дембеле вошли в символическую сборную ЛЧ 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 11 мая. Игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова и француженка Сираба Дембеле вошли в символическую сборную Лиги чемпионов нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF).
Сборная выбиралась на основании голосования журналистов и болельщиков. Полностью символическая сборная турнира выглядит следующим образом: вратарь — норвежка Кари Олвик Гримсбё ("Дьер", Венгрия), левый крайний — француженка Сираба Дембеле ("Ростов-Дон", Россия), левый полусредний — румынка Кристина Нягу ("Бухарест", Румыния), разыгрывающий — норвежка Вероника Кристиансек ("Миттьюлланн", Дания), линейный — сербка Драган Цвийич ("Вардар", Македония), правый полусредний — словенка Ана Грос ("Мец", Франция), правый крайний — россиянка Юлия Манагарова ("Ростов-Дон", Россия), защитник — венгерка Жужана Томори ("Дьер", Венгрия), лучший молодой игрок — румынка Тьяса Станко ("Крим", Словения), тренер — испанец Амброс Мартин ("Дьер", Венгрия).
"Финал четырех" пройдет 12-13 мая в Будапеште. В полуфинале «Ростов-Дон» сыграет с «Вардаром», «Бухарест» — с «Дьером».
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