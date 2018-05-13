Гандболистки венгерского «Дьера» второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов

ТАСС , 13 мая. Венгерский женский гандбольный клуб «Дьер» со счетом 27:26 одержал победу над македонским «Вардаром» в дополнительное время финального матча Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште.

Самой результативной гандболисткой финала стала голландка Никке Грот из «Дьера», забросившая восемь мячей. Эти же команды встречались в финале Лиги чемпионов и в прошлом сезоне, тогда победу также одержали представительницы венгерского клуба.

Третье место ранее занял румынский «Бухарест», обыгравший российский «Ростов-Дон» со счетом 31:30.

"Дьер" в четвертый раз одержал победу в Лиге чемпионов. Только австрийский «Хипо Нидеростеррайх» (8) и киевский "Спартак" (13) чаще выигрывали Лигу чемпионов.

Лига чемпионов проводится с 1961 года. Единственным победителем турнира из России является звенигородская «Звезда» (сезон-2007/08).