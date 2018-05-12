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«Ростов-Дон» остановился в шаге от финала женской Лиги чемпионов по гандболу
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«Ростов-Дон» остановился в шаге от финала женской Лиги чемпионов по гандболу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не смог пробиться в финал Лиги чемпионов. Российские гандболистки уступили в полуфинальном матче соперницам из македонского «Вардара» со счетом 19:25. Самой результативной в составе нашей команды стала Екатерина Ильина, сумевшая отличиться пять раз.
"Ростов-Дон" теперь сразится за бронзовые медали с румынским «Бухарестом», уступившим в другом полуфинале венгерскому «Дьеру» со счетом 20:26. В финале венгерские гандболистки сыграют с «Вардаром». Эти матчи пройдут 13 мая в Бухаресте.
Стоит отметить, что в составе македонского клуба выступают три спортсменки из России — Полина Кузнецова, Татьяна Хмырова и Инна Суслина. Кроме того, главным тренером «Вардара» является Ирина Дибирова-Полторацкая, трехкратная чемпионка мира в составе сборной России.
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