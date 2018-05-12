«Ростов-Дон» остановился в шаге от финала женской Лиги чемпионов по гандболу

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не смог пробиться в финал Лиги чемпионов. Российские гандболистки уступили в полуфинальном матче соперницам из македонского «Вардара» со счетом 19:25. Самой результативной в составе нашей команды стала Екатерина Ильина , сумевшая отличиться пять раз.

"Ростов-Дон" теперь сразится за бронзовые медали с румынским «Бухарестом», уступившим в другом полуфинале венгерскому «Дьеру» со счетом 20:26. В финале венгерские гандболистки сыграют с «Вардаром». Эти матчи пройдут 13 мая в Бухаресте.

Стоит отметить, что в составе македонского клуба выступают три спортсменки из России — Полина Кузнецова, Татьяна Хмырова и Инна Суслина. Кроме того, главным тренером «Вардара» является Ирина Дибирова-Полторацкая, трехкратная чемпионка мира в составе сборной России.