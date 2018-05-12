«Ростов-Дон» сыграет с «Вардаром» в полуфинале женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС , 12 мая. Финальный турнир гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд стартует в субботу в Будапеште. Сильнейший клуб России «Ростов-Дон» в полуфинале сыграет с македонским «Вардаром», во второй паре встречаются венгерский «Дьер» и румынский «Бухарест».

Представитель России вошел в четверку сильнейших женских команд Европы спустя три года — в 2015 году четвертое место в Лиге чемпионов заняло волгоградское «Динамо». 10 лет назад «Звезда» из Звенигорода в финальной серии из двух матчей обыграла австрийский «Хипо Нидеростеррайх», она остается единственным российским клубом, победившим в Лиге чемпионов.

"Ростов-Дон" трижды за последние четыре сезона выиграл чемпионат России, став базовой командой сборной. В прошлом сезоне ростовчанки в четвертьфинале Лиги чемпионов уступили «Бухаресту», а в нынешнем году не пустили в домашний финал один из сильнейших клубов Венгрии, «Ференцварош», обыграв гандболисток из Будапешта в обоих матчах. При этом еще зимой ростовский клуб заявил об уходе из клуба после окончания сезона французского специалиста Фредерика Бужана

Перед «Ростов-Доном» стоит задача выиграть Лигу чемпионов, пусть в решающих матчах клуб ранее не играл. Два года назад прецедент создал «Бухарест», который не считался фаворитом также прошедшего в Будапеште финального турнира, однако сумел победить в финале гранда европейского баскетбола — «Дьер», который стал сильнейшим в прошлом сезоне.

Русский «Вардар»

Соперник ростовчанок по полуфиналу, македонский «Вардар», четыре предыдущих сезона выходил в «Финал четырех» Лиги чемпионов, однако лишь раз стал вторым, год назад уступив в решающем матче «Дьеру». В составе «Вардара» выступает старшая сестра Анны Вяхиревой Полина Кузнецова, а также еще две россиянки — Татьяна Хмырова и 39-летняя Инна Суслина, а главным тренером является ровесница Суслиной Ирина Дибирова-Полторацкая — трехкратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России.

Спортивным директором «Вардара» является главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров . Большая российская диаспора в клубе из Скопье связана прежде всего с владельцем клуба — бизнесменом Сергеем Самсоненко , который финансирует также мужской футбольный клуб.

Главным фаворитом предстоящего турнира остается «Дьер», тренер которого испанец Амброс Мартин после окончания сезона должен возглавить «Ростов-Дон». «Дьер» за последние пять лет трижды выиграл Лигу чемпионов, а лидером команды является лучшая гандболистка прошлогоднего чемпионата мира норвежка Стине Бредаль Офтедаль. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и «Бухарест» с одной из сильнейших гандболисток Европы Кристиной Нягу в составе.

Полуфинальный матч между «Ростов-Доном» и «Вардаром» пройдет в субботу в 18:00 мск, в 15:15 сыграют «Дьер» и «Бухарест». Матч за третье место состоится 13 мая в 15:15, финал — в 18:00. Все матчи турнира состоятся на арене имени Ласло Паппа венгерской столицы, где «Финал четырех» пройдет в пятый раз подряд.

В 1994-2014 годах Лига чемпионов проводилась по системе плей-офф, включая финальные раунды. Впервые же Кубок европейских чемпионов среди женских команд был разыгран в 1961 году, и его победителем стала румынская «Штиинца». Самым титулованным клубом Европы остается киевский "Спартак" , который выиграл главный еврокубок 13 раз в 1970-80-х годах. Первым советским чемпионом Европы в 1963 году стал московский «Труд», дважды выигрывал трофей каунасский «Жальгирис».

Финальный турнир мужской гандбольной Лиги чемпионов пройдет 26-27 мая в германском Кельне с участием французских клубов «Нант», «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье», а также «Вардара».