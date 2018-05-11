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Александр Кержаков: «Сборная России 2012 года уверено обыграла бы эту команду»
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Александр Кержаков: «Сборная России 2012 года уверено обыграла бы эту команду» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков в интервью «СЭ» сравнил команды 2012 и 2018 года.
— Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?
— Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.
— Разгромно?
— Скажем так, уверенно (смеется).
— На счету Кержакова был бы хет-трик?
— А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое. (Андрей СИЗЯКИН)
Полная версия интервью Александра Кержакова
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