Ещё
Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно бы обыграла нынешнюю команду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно бы обыграла нынешнюю команду» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков сравнил состав сборной России 2012 и 2018 годов. Ранее наставник национальной команды Станислав Черчесов огласил расширенный состав на чемпионат мира.
— Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?
— Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.
— Разгромно?
— Скажем так, уверенно (смеется).
— На счету Кержакова был бы хет-трик?
— А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Черчесов ответил, какая максимальная задача стоит перед сборной России на ЧМ-2018 РФС 11 мая огласит расширенную заявку сборной России на ЧМ-2018 Зобнин: "Со здоровьем всё отлично, готов ехать в сборную"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-201842
Крушельницкого признали невиновным
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко592
На что способны спортивные LADA Vesta и Kalina17
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение