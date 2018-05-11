Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно бы обыграла нынешнюю команду»

— Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?

— Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.

— Разгромно?

— Скажем так, уверенно (смеется).

— На счету Кержакова был бы хет-трик?

— А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое.