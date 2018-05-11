Фишер: «В матче против сборной России швейцарцы будут андердогами»

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер отметил, что его команде будет непросто в предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против россиян.

— Россия очень сильна, мы будем андердогами. Надо быть готовыми к матчу с очень серьезной командой и показать нашу лучшую игру. Я смотрел матч России против Чехии. Отличная игра с участием двух отличных команд, которая была интересной для болельщиков. Поначалу у россиян были некоторые проблемы, но затем они стали играть лучше. Обе команды заслуживают комплиментов за хорошую игру, — передает слова Фишера корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева

Матч Швейцария — Россия пройдет в Копенгагене 12 мая. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени.